Весалайнен: у меня не такой крутой бросок как у Лайне, но это пока

МЫТИЩИ, 5 дек – РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард финского "Йокерита" Кристиан Весалайнен заявил, что пока его бросок не стоит сравнивать с броском форварда клуба НХЛ "Виннипег" Патрика Лайне.
Весалайнен, арендованный "Йокеритом" у "Виннипега", провел три игры в КХЛ и забил два гола.
"Игра в КХЛ не такая, как в Северной Америке, но мне нравится. Вряд ли я могу сказать, что есть что-то сложное в КХЛ, просто здесь больше времени на принятие решения, и ты должен быть терпеливее, должен выбирать правильный момент для передачи. У меня нет цели закончить сезон в НХЛ, не думаю об этом, хочу играть за "Йокерит", помогать команде и самому стать сильнее. Посмотрим, что будет после сезона КХЛ", - сказал Весалайнен журналистам.
"Да, правый круг вбрасывания в большинстве - это моя точка, я и в прошлом сезоне оттуда забивал. Но сравнивать меня с Патриком Лайне не стоит - у меня пока не такой крутой бросок. Главное, что шайба заходит в ворота. Лучше ли у меня бросок, чем у (экс-игрока "Йокерита" Эли) Толванена? Не знаю, нам надо устроить соревнование", - отметил форвард.