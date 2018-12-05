Весалайнен: у меня не такой крутой бросок как у Лайне, но это пока

"Игра в КХЛ не такая, как в Северной Америке, но мне нравится. Вряд ли я могу сказать, что есть что-то сложное в КХЛ, просто здесь больше времени на принятие решения, и ты должен быть терпеливее, должен выбирать правильный момент для передачи. У меня нет цели закончить сезон в НХЛ, не думаю об этом, хочу играть за "Йокерит", помогать команде и самому стать сильнее. Посмотрим, что будет после сезона КХЛ", - сказал Весалайнен журналистам.