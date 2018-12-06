Чорлука: рад, что в игре Кубка России с "Рубином" забил первый мяч в сезоне

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука заявил, что испытывает радость от своего первого мяча в текущем сезоне, который он забил в первом четвертьфинальном матче Кубка России по футболу с казанским "Рубином".
"Локомотив" в среду на своем поле победил "Рубин" со счетом 1:0. Единственный мяч на 54-й минуте забил Чорлука,.
"Матч с "Рубином" был для нас очень важным. Рад, что мы победили и что я забил свой первый гол в этом сезоне. Знали, что против "Рубина" очень тяжело играть – по-другому с казанцами не бывает. Но мы победили и не пропустили. Подходим к субботнему матчу (в чемпионате России) с "Оренбугом" в хорошем настроении. Надеюсь, продолжим в том же духе", - сказал Чорлука, чьи слова приводит официальный сайт "Локомотива".