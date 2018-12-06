Чорлука: рад, что в игре Кубка России с "Рубином" забил первый мяч в сезоне

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Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука заявил, что испытывает радость от своего первого мяча в текущем сезоне, который он забил в первом четвертьфинальном матче Кубка России по футболу с казанским "Рубином".