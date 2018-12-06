Федоров: в "Спартаке" стараюсь получать удовольствие от хоккея

"Хорошая, боевая игра, где то переломили их, поэтому такой счет крупный. Ключевой момент был, когда мы три на пять выстояли в третьем периоде, после чего забили – тогда все стало понятно. Я в "Спартаке" просто стараюсь удовольствие получать от хоккея, очки второстепенны, главное, что команда выигрывает. Нет предела совершенству, но слава богу, что какие-то вещи получаются у нашей тройки с Сашей Хохлачевым и Робином Ганзлом. Мы хотим подняться выше пятого места и будем работать над этим", - сказал Федоров журналистам.