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Спорт РИА Новости

Федоров: в "Спартаке" стараюсь получать удовольствие от хоккея

6 декабря 2018, 00:18
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© Фото : официальный сайт ХК "Спартак"Артем Федоров (второй слева)
Артем Федоров (второй слева)
© Фото : официальный сайт ХК "Спартак"
Семён Галькевич
Р-Спорт
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Форвард московского "Спартака" Артем Федоров заявил, что, играя за "красно-белых", старается получать удовольствие от хоккея.
МЫТИЩИ, 6 дек – РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард московского "Спартака" Артем Федоров заявил, что, играя за "красно-белых", старается получать удовольствие от хоккея.
"Спартак" в среду в Мытищах со счетом 5:1 обыграл финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Федоров, в ноябре перешедший в "Спартак" из "Салавата Юлаева", набрал семь очков в семи матчах за "красно-белых" (до этого – два очка в 16 играх сезона за уфимский клуб).
"Хорошая, боевая игра, где то переломили их, поэтому такой счет крупный. Ключевой момент был, когда мы три на пять выстояли в третьем периоде, после чего забили – тогда все стало понятно. Я в "Спартаке" просто стараюсь удовольствие получать от хоккея, очки второстепенны, главное, что команда выигрывает. Нет предела совершенству, но слава богу, что какие-то вещи получаются у нашей тройки с Сашей Хохлачевым и Робином Ганзлом. Мы хотим подняться выше пятого места и будем работать над этим", - сказал Федоров журналистам.
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