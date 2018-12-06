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Спорт РИА Новости

Дыбленко: Мытищи изголодались по хоккею, городу нужно больше игр КХЛ

6 декабря 2018, 00:21
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© Фото : официальный сайт ХК "Спартак"Ярослав Дыбленко (слева)
Ярослав Дыбленко (слева)
© Фото : официальный сайт ХК "Спартак"
Семён Галькевич
Р-Спорт
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Мытищи изголодались по хоккею, в городе нужно проводить больше матчей КХЛ, заявил защитник московского "Спартака" Ярослав Дыбленко.
МЫТИЩИ, 6 дек – РИА Новости, Семён Галькевич. Мытищи изголодались по хоккею, в городе нужно проводить больше матчей КХЛ, заявил защитник московского "Спартака" Ярослав Дыбленко.
"Спартак" в среду в Мытищах со счетом 5:1 обыграл финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дыбленко играл в системе мытищинского "Атланта" с 2009 по 2015 год, когда клуб прекратил существование.
"Обычная победа, штатная для нас. Мы хорошо играем в последнее время, все получается, так что спокойно эти команды мы должны обыгрывать. "Спартак" впервые в истории обыграл "Йокерит" дома? Все когда-то же случается в первый раз. Удачно мы съездили в родной мой город - две победы из двух", - сказал Дыбленко журналистам.
"Эмоции очень позитивные от этого путешествия в Мытищи, я люблю здесь всех, люблю всех болельщиков, всех, кто приходил на матчи. Думаю, это полезно будет проводить здесь игры в КХЛ и в будущем. Город изголодался по хоккею, тут давно его не было, так что нужно больше матчей. У меня вообще ностальгия такая была, потому что мы эти два матча были в той самой раздевалке, где я три сезона провел, играя за молодежную команду "Атланта", - отметил он.
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