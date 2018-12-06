Дыбленко: Мытищи изголодались по хоккею, городу нужно больше игр КХЛ

"Обычная победа, штатная для нас. Мы хорошо играем в последнее время, все получается, так что спокойно эти команды мы должны обыгрывать. "Спартак" впервые в истории обыграл "Йокерит" дома? Все когда-то же случается в первый раз. Удачно мы съездили в родной мой город - две победы из двух", - сказал Дыбленко журналистам.

"Эмоции очень позитивные от этого путешествия в Мытищи, я люблю здесь всех, люблю всех болельщиков, всех, кто приходил на матчи. Думаю, это полезно будет проводить здесь игры в КХЛ и в будущем. Город изголодался по хоккею, тут давно его не было, так что нужно больше матчей. У меня вообще ностальгия такая была, потому что мы эти два матча были в той самой раздевалке, где я три сезона провел, играя за молодежную команду "Атланта", - отметил он.