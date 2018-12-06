"Севилья", "Вильярреал" и "Реал Сосьедад" вышли в 1/8 финала Кубка Испании

Футболисты "Севильи", "Вильярреала" и "Реал Сосьедад" по сумме двух матчей преодолели барьер 1/16 финала Кубка Испании и вышли в следующую стадию турнира.

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Футболисты "Вильярреала" и Футболисты "Севильи" "Реал Сосьедад" по сумме двух матчей преодолели барьер 1/16 финала Кубка Испании и вышли в следующую стадию турнира.

В среду "Севилья" в ответном матче на своем поле со счетом 1:0 победила "Вильяновенсе", выступающий в третьем по силе дивизионе чемпионата страны. Единственный мяч на 49-й минуте провел Андре Силва, мгновением ранее не реализовавший пенальти. Первый матч команд, прошедший 1 ноября в городе Вильянуэва-де-ла-Серена, закончился вничью – 0:0.

"Вильярреал" дома разгромил "Альмерию", играющую во втором дивизионе, со счетом 8:0. Покер оформил Карл Токо Экамби (23, 30, 36, 47-я минуты), дубль сделал Карлос Бакка (45, 83, с пенальти), по мячу забили Жерар Морено (67) и Раба (89). Первая игра – 3:3.

"Реал Сосьедад" в родных стенах нанес поражение "Сельте" со счетом 2:0. Авторами голов стали Микель Ойарсабаль (10) и Аднан Янузай (27). Первая встреча – 1:1.

"Вильярреал" является соперником московского "Спартака" по групповому этапу Лиги Европы. Первый матч команд группы G прошел 4 октября в Москве и завершился со счетом 3:3. Ответная игра состоится 13 декабря в Испании.