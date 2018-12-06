"Челси" уступил "Вулверхэмптону" в чемпионате Англии

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Футболисты лондонского "Челси" проиграли "Вулверхэмптону" в выездном матче 15-го тура чемпионата Англии.
Встреча, состоявшаяся в среду в Вулверхэмптоне, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. На гол Рубена Лофтуса-Чика (18-я минута) у лондонцев "волки" ответили точными ударами Рауля Хименеса (59) и Диогу Жоты (63). "Челси" потерпел второе поражение в чемпионате.
В параллельном матче "Ливерпуль" в гостях одолел "Бёрнли" - 3:1. В составе мерсисайдцев отличились Джеймс Милнер (62), Роберто Фирмино (69) и Джердан Шакири (90). Автором гола у соперников стал Джек Корк (54). Команда Юргена Клоппа, пока не имеющая поражений (12 побед и 3 ничьи), занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидера "Манчестер Сити".
Еще две игры, "Фулхем" - "Лестер" и "Эвертон" - "Ньюкасл", завершились вничью с одинаковым счетом 1:1.