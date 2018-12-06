"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью в чемпионате Англии

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Футболисты "Манчестер Юнайтед" и лондонского "Арсенала" разошлись миром в матче 15-го тура чемпионата Англии.
Игра, прошедшая в среду в Манчестере, закончилась со счетом 2:2. В составе лондонской команды мячи забили Шкодран Мустафи (26-я минута) и Александр Ляказетт (68). Манкунианцы, которым дважды приходилось отыгрываться, ответили голами Антони Марсьяля (30) и Джесси Лингарда (69).
В параллельном матче лондонский "Тоттенхэм" на своем поле победил "Саутгемптон" - 3:1. У "шпор" отличились Харри Кейн (9-я минута), Лукас Моура (51) и Сон Хынмин (55). Автором гола у "святых" стал Чарли Остин (90).
Турнирная таблица премьер-лиги: 3. "Тоттенхэм" (33 очка), 5. "Арсенал" (31), 8. "Манчестер Юнайтед" (23), 18. "Саутгемптон" (9).