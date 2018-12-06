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Спорт РИА Новости

"ПСЖ" потерял очки в чемпионате Франции, сыграв вничью со "Страсбуром"

6 декабря 2018, 01:21
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© AFP 2019 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGENКилиан Мбаппе в матче против "Страсбура"
Килиан Мбаппе в матче против Страсбура
© AFP 2019 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
Футболисты "Пари Сен-Жермен" сыграли вничью со "Страсбуром" в выездном матче 16-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Футболисты "Пари Сен-Жермен" сыграли вничью со "Страсбуром" в выездном матче 16-го тура чемпионата Франции.
Встреча, состоявшаяся в среду в Страсбуре, завершилась со счетом 1:1. На гол защитника хозяев Кенни Лала на 41-й минуте с пенальти парижане ответили на 71-й мячом Эдинсона Кавани, который также точно пробил с 11-метровой отметки.
"ПСЖ", во второй раз подряд сыгравший в чемпионате вничью, с 44 очками возглавляет турнирную таблицу, на 14 баллов опережая ближайшего преследователя "Лилль". "Страсбур" с 22 очками занимает девятое место.
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