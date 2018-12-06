"ПСЖ" потерял очки в чемпионате Франции, сыграв вничью со "Страсбуром"

Встреча, состоявшаяся в среду в Страсбуре, завершилась со счетом 1:1. На гол защитника хозяев Кенни Лала на 41-й минуте с пенальти парижане ответили на 71-й мячом Эдинсона Кавани, который также точно пробил с 11-метровой отметки.