"ПСЖ" потерял очки в чемпионате Франции, сыграв вничью со "Страсбуром"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Футболисты "Пари Сен-Жермен" сыграли вничью со "Страсбуром" в выездном матче 16-го тура чемпионата Франции.
Встреча, состоявшаяся в среду в Страсбуре, завершилась со счетом 1:1. На гол защитника хозяев Кенни Лала на 41-й минуте с пенальти парижане ответили на 71-й мячом Эдинсона Кавани, который также точно пробил с 11-метровой отметки.
"ПСЖ", во второй раз подряд сыгравший в чемпионате вничью, с 44 очками возглавляет турнирную таблицу, на 14 баллов опережая ближайшего преследователя "Лилль". "Страсбур" с 22 очками занимает девятое место.