Туктамышева объяснила, почему снизила активность в соцсетях

ВАНКУВЕР, 6 дек – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что снижение ее активности в социальных сетях связано с подготовкой к двум главным стартам текущего года.

Туктамышева выступит в Финале Гран-при, который пройдет 6-9 декабря в Ванкувере. Когда в Москве была ночь четверга, фигуристка провела первую тренировку на льду арены Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre в столице зимних Олимпийских игр 2010 года. Спортсменка в последнее время стала популярной в социальных сетях.

"Да, чтобы не отвлекаться на социальные сети, я минимальный объем сейчас выкладываю в Instagram, в Twitter, - ответила Туктамышева на вопрос журналистов, с чем связано понижение ее активности в соцсетях. - Хочется подготовиться к двум важным стартам. В этом сезоне это Финал Гран-при и чемпионат России. Поэтому в социальных сетях необходимо лишь минимальное присутствие. Главное - спорт".

На вопрос о том, осознает ли спортсменка, что ее популярность резко выросла из-за активности в Twitter, она ответила так: "Да, понимаю, но все равно для меня важнее фигурное катание. Приходится жертвовать".

По словам Туктамышевой, первая тренировка в Ванкувере прошла неплохо. "Мы адаптировались, я неплохо откаталась. Прекрасная арена, хороший лед. Надеюсь на хорошее выступление завтра", - отметила она.