Игрок "Сент-Этьена" получил удар в висок и был госпитализирован

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сербский защитник "Сент-Этьена" Невен Суботич был доставлен в больницу после того, как столкнулся с вратарем своей команды Стефаном Рюффье в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу с "Бордо", сообщает Франс Пресс.
Инцидент произошел в середине первого тайма встречи, состоявшейся в среду в Бордо и завершившейся победой хозяев со счетом 3:2. В игровом эпизоде Рюффье попал коленом в висок Суботичу, после чего серб упал на газон и некоторое время был обездвижен. Защитника унесли с поля на носилках и доставили в больницу.
Как сообщил главный тренер "Сент-Этьена" Жан-Луи Гассе, Суботич пробудет в клинике как минимум два-три дня. "Суботич будет находиться под наблюдением. Врач сказал, что лучше понаблюдать за ним два-три дня. Он получил сильный удар по голове", - сообщил Гассе.