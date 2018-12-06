Игрок "Сент-Этьена" получил удар в висок и был госпитализирован

Инцидент произошел в середине первого тайма встречи, состоявшейся в среду в Бордо и завершившейся победой хозяев со счетом 3:2. В игровом эпизоде Рюффье попал коленом в висок Суботичу, после чего серб упал на газон и некоторое время был обездвижен. Защитника унесли с поля на носилках и доставили в больницу.