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Спорт РИА Новости

Шайба Барбашева не спасла "Сент-Луис" от поражения в матче с "Эдмонтоном"

6 декабря 2018, 07:19
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© AFP 2019 / Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICAФорвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев
Форвард Сент-Луиса Иван Барбашев
© AFP 2019 / Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" по буллитам победили "Сент-Луис Блюз" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе в среду, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0). В основное время в составе "Блюз" шайбы забросили Иван Барбашев (7-я минута) и Брэйден Шенн (14), у гостей отличились Райан Нюджент-Хопкинс (25) и Оскар Клефбом (60). Победу "Ойлерз" в серии буллитов Коннор Макдэвид.
Следующий матч "Эдмонтон" проведет дома 7 декабря против "Миннесоты", "Сент-Луис" в этот же день сыграет на выезде с "Виннипегом".
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