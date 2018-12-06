Шайба Барбашева не спасла "Сент-Луис" от поражения в матче с "Эдмонтоном"

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе в среду, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0). В основное время в составе "Блюз" шайбы забросили Иван Барбашев (7-я минута) и Брэйден Шенн (14), у гостей отличились Райан Нюджент-Хопкинс (25) и Оскар Клефбом (60). Победу "Ойлерз" в серии буллитов Коннор Макдэвид.