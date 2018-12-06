Алексей Мишин: в Финале Гран-при каких-то небожителей нет

"Мне особенно приятен тот факт, что в этом Финале Гран-при русских спортсменок больше, чем из всех других стран вместе взятых. Я вот посмотрел тренировку девушек. Нет абсолютно хороших и абсолютно плохих, нет каких-то небожителей, и тех, кто коптит горизонт фигурного катания. Радостные впечатления от наших девушек, от японских. Ожидаю праздника", - сказал Мишин журналистам.