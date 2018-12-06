Алексей Мишин: в Финале Гран-при каких-то небожителей нет

ВАНКУВЕР, 6 дек – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Финал Гран-при сезона-2018/19 формируют классные фигуристки, но ни одна из них не является идеальной, заявил заслуженный тренер России Алексей Мишин.
Медали Финала Гран-при, который пройдет 6-9 декабря в Ванкувере, разыграют шесть фигуристок, среди которых три россиянки - олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и две спортсменки Мишина - Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.
"Мне особенно приятен тот факт, что в этом Финале Гран-при русских спортсменок больше, чем из всех других стран вместе взятых. Я вот посмотрел тренировку девушек. Нет абсолютно хороших и абсолютно плохих, нет каких-то небожителей, и тех, кто коптит горизонт фигурного катания. Радостные впечатления от наших девушек, от японских. Ожидаю праздника", - сказал Мишин журналистам.