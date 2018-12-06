"Бруклин" потерпел восьмое поражение подряд в НБА, уступив дома "Оклахоме"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Игра, прошедшая в среду в Бруклине, завершилась поражением хозяев паркета со счетом 112:114 (26:24, 36:22, 31:29, 19:39). В составе победителей Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл - 21 очко, 15 подборов и 17 передач, дабл-дабл у его одноклубника Пола Джорджа (47 очков и 15 подборов). У "Бруклина" самыми результативными стали Аллен Крэбб и Джо Харрис, в активе которых 22 и 19 очков соответственно.