"Бруклин" потерпел восьмое поражение подряд в НБА, уступив дома "Оклахоме"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Игра, прошедшая в среду в Бруклине, завершилась поражением хозяев паркета со счетом 112:114 (26:24, 36:22, 31:29, 19:39). В составе победителей Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл - 21 очко, 15 подборов и 17 передач, дабл-дабл у его одноклубника Пола Джорджа (47 очков и 15 подборов). У "Бруклина" самыми результативными стали Аллен Крэбб и Джо Харрис, в активе которых 22 и 19 очков соответственно.
"Бруклин" потерпел восьмое поражение подряд и в следующем матче сыграет дома 7 декабря с "Торонто". "Оклахома-Сити", одержавший четвертую победу подряд, в этот же день сыграет на выезде с "Чикаго".
Результаты других матчей дня:
"Орландо" — "Денвер" - 118:124 (в овертайме),
"Кливленд" — "Голден Стэйт" - 105:129,
"Атланта" — "Вашингтон" - 117:131,
"Торонто" — "Филадельфия" - 113:102,
"Мемфис" — "Лос-Анджелес" - 96:86,
"Нью-Орлеан" — "Даллас" - 132:106,
"Миннесота" — "Шарлотт" - 121:104,
"Милуоки" — "Детройт" - 115:92.