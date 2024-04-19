https://rsport.ria.ru/20240419/matchi-1940987487.html

Аргентинского футболиста отстранили за использование лазера во время матча

Аргентинского футболиста отстранили за использование лазера во время матча - РИА Новости Спорт, 19.04.2024

Аргентинского футболиста отстранили за использование лазера во время матча

Аргентинский вратарь "Тигрес" Науэль Гусман дисквалифицирован на 11 игр за попытку помешать голкиперу "Монтеррея" Эстебану Андраде лазерной указкой во время... РИА Новости Спорт, 19.04.2024

2024-04-19T11:00

2024-04-19T11:00

2024-04-19T11:26

спорт

науэль гусман

тигрес

монтеррей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940987783_0:410:2912:2048_1920x0_80_0_0_7afeebc47fb8cf693d7efe79a3c3a1a7.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аргентинский вратарь "Тигрес" Науэль Гусман дисквалифицирован на 11 игр за попытку помешать голкиперу "Монтеррея" Эстебану Андраде лазерной указкой во время матча чемпионата Мексики, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Мексики. "Тигрес" 13 апреля на выезде сыграл вничью с "Монтерреем" в матче 15-го тура чемпионата Мексики со счетом 3:3. 38-летний голкипер светил вратарю соперника в глаза из лазерной указки, находясь в VIP-ложе. После встречи "Монтеррей" подал официальную жалобу в дисциплинарный комитет лиги. Помимо 11-матчевой дисквалификации Гусман также будет оштрафован и приговорен к общественным работам. В клубе заявили, что не собираются обжаловать санкции, направленные на игрока. Также руководство команды применит отдельные меры наказания в адрес Гусмана. Гусман выступает за "Тигрес" с лета 2014 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2025 года. В текущем сезоне он сыграл 33 матча в составе команды, пропустил 33 мяча и 11 раз сыграл на ноль. Также в его активе шесть матчей за сборную Аргентины.

https://rsport.ria.ru/20240416/ronaldu-1940317922.html

РИА Новости Спорт 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 206 60 206 60

2024

РИА Новости Спорт 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 206 60 206 60

Новости

ru-RU

https://rsport.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Спорт 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 206 60 206 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Спорт 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 206 60 206 60

РИА Новости Спорт 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 206 60 206 60

спорт, науэль гусман, тигрес, монтеррей