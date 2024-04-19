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Аргентинского футболиста отстранили за использование лазера во время матча
Аргентинского футболиста отстранили за использование лазера во время матча - РИА Новости Спорт, 19.04.2024
Аргентинского футболиста отстранили за использование лазера во время матча
Аргентинский вратарь "Тигрес" Науэль Гусман дисквалифицирован на 11 игр за попытку помешать голкиперу "Монтеррея" Эстебану Андраде лазерной указкой во время... РИА Новости Спорт, 19.04.2024
2024-04-19T11:00
2024-04-19T11:00
2024-04-19T11:26
спорт
науэль гусман
тигрес
монтеррей
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аргентинский вратарь "Тигрес" Науэль Гусман дисквалифицирован на 11 игр за попытку помешать голкиперу "Монтеррея" Эстебану Андраде лазерной указкой во время матча чемпионата Мексики, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Мексики. "Тигрес" 13 апреля на выезде сыграл вничью с "Монтерреем" в матче 15-го тура чемпионата Мексики со счетом 3:3. 38-летний голкипер светил вратарю соперника в глаза из лазерной указки, находясь в VIP-ложе. После встречи "Монтеррей" подал официальную жалобу в дисциплинарный комитет лиги. Помимо 11-матчевой дисквалификации Гусман также будет оштрафован и приговорен к общественным работам. В клубе заявили, что не собираются обжаловать санкции, направленные на игрока. Также руководство команды применит отдельные меры наказания в адрес Гусмана. Гусман выступает за "Тигрес" с лета 2014 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2025 года. В текущем сезоне он сыграл 33 матча в составе команды, пропустил 33 мяча и 11 раз сыграл на ноль. Также в его активе шесть матчей за сборную Аргентины.
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спорт, науэль гусман, тигрес, монтеррей
Спорт, Науэль Гусман, Тигрес, Монтеррей
Аргентинского футболиста отстранили за использование лазера во время матча
Гусмана дисквалифицировали за попытку помешать Андраде лазерной указкой
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Аргентинский вратарь "Тигрес" Науэль Гусман дисквалифицирован на 11 игр за попытку помешать голкиперу "Монтеррея" Эстебану Андраде лазерной указкой во время матча чемпионата Мексики, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Мексики.
"Тигрес" 13 апреля на выезде сыграл вничью с "Монтерреем" в матче 15-го тура чемпионата Мексики со счетом 3:3. 38-летний голкипер светил вратарю соперника в глаза из лазерной указки, находясь в VIP-ложе. После встречи "Монтеррей" подал официальную жалобу в дисциплинарный комитет лиги.
Помимо 11-матчевой дисквалификации Гусман также будет оштрафован и приговорен к общественным работам. В клубе заявили, что не собираются обжаловать санкции, направленные на игрока. Также руководство команды применит отдельные меры наказания в адрес Гусмана.
Гусман выступает за "Тигрес" с лета 2014 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2025 года. В текущем сезоне он сыграл 33 матча в составе команды, пропустил 33 мяча и 11 раз сыграл на ноль. Также в его активе шесть матчей за сборную Аргентины.