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Марио Фернандес покинул "Зенит" - РИА Новости Спорт, 24.07.2024
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Футбол
 
13:38 24.07.2024 (обновлено: 13:50 24.07.2024)
https://rsport.ria.ru/20240724/fernandes-1961697140.html
Марио Фернандес покинул "Зенит"
Марио Фернандес покинул "Зенит" - РИА Новости Спорт, 24.07.2024
Марио Фернандес покинул "Зенит"
Петербургский "Зенит" объявил об уходе бывшего футболиста московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса из команды, сообщается в Telegram-канале клуба. РИА Новости Спорт, 24.07.2024
2024-07-24T13:38
2024-07-24T13:50
спорт
зенит
футбол
марио фернандес
пфк цска
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" объявил об уходе бывшего футболиста московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса из команды, сообщается в Telegram-канале клуба.Защитник, которому в сентябре исполнится 34 года, перешел в "Зенит" летом 2023 года. Как рассказывал РИА Новости председатель правления "сине-бело-голубых" Александр Медведев, контракт с бывшим защитником сборной России заключен на один год с возможностью как автоматического продления соглашения, так и по договоренности сторон. В июле он отмечал, что решение по будущему игрока будет принято до конца месяца."Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. "Сине-бело-голубые" благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни", - говорится в сообщении клуба.В составе "Зенита" Фернандес принял участие в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями, стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. В последний раз защитник выходил на поле в составе "сине-бело-голубых" в середине марта. В середине апреля испытывавший проблемы неврологического характера игрок был прооперирован.С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА. Два года назад он покинул армейский клуб, имея действующий контракт. Футболист заявил, что приостанавливает карьеру. Бразилец отмечал, что если вернется в Россию, то будет играть только за ЦСКА. В декабре 2022 года Фернандес возобновил карьеру и стал играть за бразильский "Интернасьонал" на правах аренды, в апреле 2023 года он покинул команду по личным причинам.
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спорт, зенит, марио фернандес, пфк цска
Спорт, Зенит, Футбол, Марио Фернандес, ПФК ЦСКА
Марио Фернандес покинул "Зенит"

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Фернандес покинул "Зенит"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСуперфинал FONBET Кубка России. Матч "Балтика" - "Зенит"
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© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" объявил об уходе бывшего футболиста московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса из команды, сообщается в Telegram-канале клуба.
Защитник, которому в сентябре исполнится 34 года, перешел в "Зенит" летом 2023 года. Как рассказывал РИА Новости председатель правления "сине-бело-голубых" Александр Медведев, контракт с бывшим защитником сборной России заключен на один год с возможностью как автоматического продления соглашения, так и по договоренности сторон. В июле он отмечал, что решение по будущему игрока будет принято до конца месяца.
«
"Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. "Сине-бело-голубые" благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни", - говорится в сообщении клуба.
В составе "Зенита" Фернандес принял участие в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями, стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. В последний раз защитник выходил на поле в составе "сине-бело-голубых" в середине марта. В середине апреля испытывавший проблемы неврологического характера игрок был прооперирован.
С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА. Два года назад он покинул армейский клуб, имея действующий контракт. Футболист заявил, что приостанавливает карьеру. Бразилец отмечал, что если вернется в Россию, то будет играть только за ЦСКА. В декабре 2022 года Фернандес возобновил карьеру и стал играть за бразильский "Интернасьонал" на правах аренды, в апреле 2023 года он покинул команду по личным причинам.
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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